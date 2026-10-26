При поддержке «Уралкалия» в Березниках построен один из крупнейших храмов Прикамья

Диаметр центрального купола Никольского храма составляет 12 м, высота – 43 м, вес – около 10 тонн. Вершина креста на центральном куполе храма находится на высоте 50 м. Диаметр каждого из четырех малых куполов – 6 м, а вес – 887 кг. Купола установлены на высоте 24 м, вершина креста – на высоте 32 м, изготовлены из нержавеющей стали с нитрид-титановым покрытием.

В храме установлены три люстры-паникадила весом более 600 кг каждая, шесть малых весом более 300 кг и шесть весом более 130 кг, а также шесть люстр весом более 75 кг. Роспись храма осуществляли более 30 художников-иконописцев мастерской «Палехский Иконостас». Они покрыли более 4,2 тыс. кв. м специальными красками для иконописи и сусальным золотом. В купольной части размещено изображение Иисуса Христа и святых апостолов, по стенам – более 120 сюжетов, сцены из жития и деяния святителя Николая Чудотворца, великомученика Димитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского. Над алтарной частью представлен сюжет «Великий вход» с ликами пермских святых.

По аналогии с храмом Христа Спасителя, в Никольском храме реализована идея «храм в храме». Иконостас уникальный: габаритный и архитектурно сложный. Состоит из трех приделов с восьмигранной кувуклией высотой по куполу более 15 м. Свод в кувуклии полностью расписан. Иконостас закрыл алтарную часть храма на всю длину – около 18 м. Для иконостаса с кувуклией расписано также 132 иконы. Наполнение иконостаса – четыре ряда: Местный, Праздничный, Деисусный и Пророческий.

Облицовка пола и цоколя внутренних стен здания храма произведена натуральным камнем. Рисунок камня для украшения цоколя внутренних стен здания храма на высоту 4 м повторяет природную расцветку сильвинитовых пластов в выработках калийных рудников.