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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
ПрикамьеНовости компаний

При поддержке «Уралкалия» в Березниках построен один из крупнейших храмов Прикамья

В Березниках состоялось открытие Никольского храма, который является вторым по величине в Пермском крае после Белогорского монастыря и вмещает до 800 человек. «Уралкалий» финансировал и осуществлял его строительство с 2015 года.
В честь открытия был совершен молебен и первая Божественная литургия, на которой присутствовали глава Березников Алексей Казаченко, глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Игнатий, епископ Кудымкарский и Верещагинский Петр, епископ Соликамский и Чусовской Гавриил, представители «Уралкалия», прихожане и жители города.
Перед входом в храм был установлен экран – он позволил всем желающим полноценно участвовать в богослужении.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
– «Уралкалий» вносит значительный вклад в социальное развитие городов присутствия. Для нас важно не только развивать производство, но и участвовать в создании среды, в которой живут наши сотрудники, их семьи и будущие поколения. Никольский храм создавался при участии жителей Березников, Русской православной церкви, строителей, художников, благотворителей. Именно поэтому он по-настоящему стал общим делом. Уверен, что храм, построенный при участии «Уралкалия», станет украшением Березников, религиозным, культурным и духовным центром всего Верхнекамья. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте и помог довести его до сегодняшнего дня. Пусть храм служит людям долгие годы, объединяя их вокруг добрых дел.
Митрополит Пермский и Кунгурский Игнатий, глава Пермской митрополии:
– Открытие Никольского собора в Березниках – знаковое событие, в котором зримо воплощается единство труда и молитвы, созидания и веры. Годы ожидания и усердных трудов увенчались тем, что город, прославленный своим промышленным трудом, обрел храм, где даже в самом камне читается богатая история края. Пусть этот собор станет не просто архитектурной доминантой, но и духовным центром, куда люди будут приходить за утешением, надеждой и укреплением в вере. Да благословит Господь всех, кто вложил в это святое дело свои силы, средства и сердечную теплоту!

Диаметр центрального купола Никольского храма составляет 12 м, высота – 43 м, вес – около 10 тонн. Вершина креста на центральном куполе храма находится на высоте 50 м. Диаметр каждого из четырех малых куполов – 6 м, а вес – 887 кг. Купола установлены на высоте 24 м, вершина креста – на высоте 32 м, изготовлены из нержавеющей стали с нитрид-титановым покрытием.

В храме установлены три люстры-паникадила весом более 600 кг каждая, шесть малых весом более 300 кг и шесть весом более 130 кг, а также шесть люстр весом более 75 кг. Роспись храма осуществляли более 30 художников-иконописцев мастерской «Палехский Иконостас». Они покрыли более 4,2 тыс. кв. м специальными красками для иконописи и сусальным золотом. В купольной части размещено изображение Иисуса Христа и святых апостолов, по стенам – более 120 сюжетов, сцены из жития и деяния святителя Николая Чудотворца, великомученика Димитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского. Над алтарной частью представлен сюжет «Великий вход» с ликами пермских святых.

По аналогии с храмом Христа Спасителя, в Никольском храме реализована идея «храм в храме». Иконостас уникальный: габаритный и архитектурно сложный. Состоит из трех приделов с восьмигранной кувуклией высотой по куполу более 15 м. Свод в кувуклии полностью расписан. Иконостас закрыл алтарную часть храма на всю длину – около 18 м. Для иконостаса с кувуклией расписано также 132 иконы. Наполнение иконостаса – четыре ряда: Местный, Праздничный, Деисусный и Пророческий.

Облицовка пола и цоколя внутренних стен здания храма произведена натуральным камнем. Рисунок камня для украшения цоколя внутренних стен здания храма на высоту 4 м повторяет природную расцветку сильвинитовых пластов в выработках калийных рудников.

ПАО "Уралкалий"Реклама