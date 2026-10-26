Отопительный сезон в Анапе запустят 1 ноября

Кроме того, на совещании обсудили ремонт дорог в сельских округах и необходимость уделить внимание городским магистралям, в частности маршрутам общественного транспорта. В числе других тем были наполнение муниципального бюджета, благоустройство и подготовка мероприятий ко Дню народного единства.