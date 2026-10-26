Отопительный сезон в Анапе запустят 1 ноября
В Анапе отопительный сезон начнется 1 ноября. Сначала отопление включат в учреждениях социальной сферы, затем тепло подадут в жилые дома. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова по итогам оперативного совещания.
По ее словам, решение принято с учетом прогноза погоды: к концу недели ожидаются осадки и повышение влажности, несмотря на пока комфортную температуру воздуха.
С начала ноября в городе также планируют активизировать компенсационное и дополнительное озеленение после удаления больных деревьев и сухостоя. Светлана Маслова поручила взять на контроль уход за молодыми деревьями и кустарниками.
Кроме того, на совещании обсудили ремонт дорог в сельских округах и необходимость уделить внимание городским магистралям, в частности маршрутам общественного транспорта. В числе других тем были наполнение муниципального бюджета, благоустройство и подготовка мероприятий ко Дню народного единства.