Цифровизация, новые законы и работа с жителями: в Челябинске обсудят изменения в сфере ЖКХ
11 ноября в Челябинске пройдет IV Региональная конференция «Трансформация сферы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области», организованная Единым расчетным центром «Уралэнергосбыт». Представители органов власти, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, финансовых учреждений и отраслевые эксперты рассмотрят изменения в законодательстве, применение цифровых технологий и новые подходы к работе с жителями.
Конференция начнется с пленарного заседания, посвященного цифровизации ЖКХ до 2030 года. Представители профильных министерств и ведомств Челябинской области обсудят переход к управлению отраслью на основе данных. Затем на круглом столе речь пойдет о государственных информационных системах, применении искусственного интеллекта в управляющих организациях, финансовых сервисах для клиентов и взаимодействии с разработчиками цифровых решений.
«В ЖКХ одновременно меняются законодательство, технологии и требования к качеству обслуживания. Организациям приходится пересматривать привычные процессы, искать новые способы работы с задолженностью, документами и обращениями. Мы хотим, чтобы участники конференции получили не только информацию об изменениях, но и практические решения, которые смогут использовать в своей работе», – отметил исполнительный директор Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.
После пленарного заседания программа продолжится по трем направлениям.
Одно из них посвящено изменениям жилищного законодательства и практике его применения. Заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов расскажет о новых требованиях к управляющим организациям, а директор Института экономики и права ЖКХ Галина Минофеева разберет спорные вопросы расчетов между управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Также участники рассмотрят возможности ГИС ЖКХ и изменения во взаимодействии с Почтой России.
В рамках направления по цифровой трансформации финансов представители ПАО «Сбербанк», Национальной системы платежных карт и Банка России представят решения для приема платежей, работы со счетами и применения цифрового рубля. Отдельной темой станет управление задолженностью – от начисления до взыскания.
Третье направление будет посвящено качеству обслуживания жителей. На мастер-классе разберут, как работа с обращениями влияет на репутацию управляющей организации, почему возникают конфликты и какие подходы помогают их предотвращать.
В числе спикеров конференции – представители Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт». Александр Боженев выступит с темой адаптации к изменениям рынка, заместитель исполнительного директора по развитию и продажам Анастасия Карякина расскажет о цифровом управлении задолженностью, а заместитель исполнительного директора Екатерина Тарасова – о работе с обращениями жителей.
Для Челябинской области конференция станет возможностью объединить опыт органов власти, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, обсудить актуальные проблемы регионального ЖКХ и найти практические решения для повышения эффективности работы отрасли и качества обслуживания жителей.
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