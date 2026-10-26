Цифровизация, новые законы и работа с жителями: в Челябинске обсудят изменения в сфере ЖКХ

«В ЖКХ одновременно меняются законодательство, технологии и требования к качеству обслуживания. Организациям приходится пересматривать привычные процессы, искать новые способы работы с задолженностью, документами и обращениями. Мы хотим, чтобы участники конференции получили не только информацию об изменениях, но и практические решения, которые смогут использовать в своей работе», – отметил исполнительный директор Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.