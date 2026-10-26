Недостроенный спорткомплекс около стадиона СКА в Новосибирске изъят по требованию властей
Готовность объекта составляет 16%
Арбитражный суд Новосибирской области 26 октября удовлетворил иск регионального департамента имущества и земельных отношений об изъятии недостроенного спортивного комплекса у строительной компании ООО «Спорт-инвест», связанной с бизнесменом Тимуром Саттаровым, следует из картотеки арбитражных дел.
Объект площадью 16,9 тыс. кв. м расположен вблизи стадиона СКА на улице Воинская, 1. Степень готовности здания в настоящее время составляет 16%. Согласно проекту, на территории планировалось возвести трехэтажный спортивно-зрелищный комплекс с трибунами и подземной автостоянкой на 500 мест. Инвестор намеревался вложить в строительство здания 500 млн руб. собственных средств.
Разрешение на строительство комплекса было выдано в декабре 2018 года с первоначальным сроком сдачи до конца января 2021 года. Как сообщили в департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области, впоследствии дата ввода неоднократно продлевалась и в апреле 2026 года была перенесена на апрель 2028 года.
Ранее в ходе рассмотрения дела суд в качестве обеспечительной меры запретил застройщику распоряжаться объектом, а управлению Росреестра — регистрировать права, сделки и обременения в отношении здания.
ООО «Спорт-инвест» зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году в сфере строительства. С сентября 2024 года единственной владелицей общества является супруга Тимура Саттарова — Ольга Гребенюк, до этого компанией в равной степени владели оба супруга. Предпринимательница Ольга Гребенюк владеет брендами Lukse и Marmalato. В Новосибирске с 2015 года работает ее универмаг одежды люкс-сегмента и отделы Store by Lukse в торговых центрах. Вместе с мужем Тимуром Саттаровым она также занимается девелопментом элитной недвижимости и развивает по франшизе фитнес-клуб WorldClass.