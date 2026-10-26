Недостроенный спорткомплекс около стадиона СКА в Новосибирске изъят по требованию властей

ООО «Спорт-инвест» зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году в сфере строительства. С сентября 2024 года единственной владелицей общества является супруга Тимура Саттарова — Ольга Гребенюк, до этого компанией в равной степени владели оба супруга. Предпринимательница Ольга Гребенюк владеет брендами Lukse и Marmalato. В Новосибирске с 2015 года работает ее универмаг одежды люкс-сегмента и отделы Store by Lukse в торговых центрах. Вместе с мужем Тимуром Саттаровым она также занимается девелопментом элитной недвижимости и развивает по франшизе фитнес-клуб WorldClass.