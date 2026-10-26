Осуждены участники драки с двумя погибшими в Туапсинском районе

В ходе конфликта Вартан Тулумджян нанес одному из потерпевших многочисленные удары камнями по рукам и грудной клетке, а Рудик Устян не менее двух раз ударил его камнем по голове. Мужчина скончался на месте. Карен Устян прыгнул ногами на грудную клетку второго потерпевшего, который лежал на каменистой поверхности. Полученные травмы привели к его смерти. Третий участник конфликта выжил, получив различные повреждения. После нападения обвиняемые скрылись, но впоследствии были задержаны.