Жителя Темрюкского района оштрафовали за выпас скота на «Горе Горелой» под Анапой
Суд обязал жителя Темрюкского района выплатить более 55,5 млн руб. за ущерб памятнику природы «Гора Горелая» под Анапой. Мужчина организовал выпас крупного рогатого скота на охраняемой территории, в результате чего была уничтожена среда обитания животных, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщило министерство природных ресурсов Краснодарского края.
По данным ведомства, нарушение произошло в мае 2023 года. Бесконтрольный выпас скота на территории особо охраняемой природной территории привел к вытаптыванию почвы и уничтожению среды обитания краснокнижных видов.
Размер экологического ущерба специалисты оценили в 55,536 млн руб. Суды трех инстанций признали требования министерства обоснованными и постановили взыскать с нарушителя всю сумму.