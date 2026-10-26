Жителя Темрюкского района оштрафовали за выпас скота на «Горе Горелой» под Анапой

Суд обязал жителя Темрюкского района выплатить более 55,5 млн руб. за ущерб памятнику природы «Гора Горелая» под Анапой. Мужчина организовал выпас крупного рогатого скота на охраняемой территории, в результате чего была уничтожена среда обитания животных, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщило министерство природных ресурсов Краснодарского края.