Жителя Кубани оштрафовали за порчу памятника природы «Гора Горелая»
Суд обязал жителя Темрюкского района выплатить 55,5 млн руб. за ущерб, причиненный памятнику природы «Гора Горелая» под Анапой. Мужчина организовал выпас крупного рогатого скота на охраняемой территории, в результате чего была уничтожена среда обитания животных, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщило министерство природных ресурсов Краснодарского края.
По данным ведомства, нарушение произошло в мае 2023 года. Бесконтрольный выпас скота на территории особо охраняемой природной территории привел к вытаптыванию почвы и уничтожению среды обитания краснокнижных видов.
Специалисты министерства оценили экологический ущерб в 55 536 485,38 руб. Суды трех инстанций признали требования ведомства обоснованными и постановили взыскать с нарушителя всю сумму.