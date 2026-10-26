Мошенники выманили у кубанца 1,2 млн рублей под предлогом выплат военнослужащим
22-летний житель Мостовского района Краснодарского края перевел мошенникам около 1,2 млн руб. после обращения за помощью в оформлении выплат военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Потерпевший нашел в сети интернет объявление об оказании юридических услуг и оставил свои контактные данные. С ним связался неизвестный, представившийся юристом, который пообещал ускорить оформление выплат и назвал стоимость своих услуг.
После этого потерпевший несколько раз перевел мошеннику по 200–300 тыс. руб. Злоумышленник потребовал еще одну, более крупную сумму, однако местный житель заподозрил обман и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».