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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Мошенники выманили у кубанца 1,2 млн рублей под предлогом выплат военнослужащим

22-летний житель Мостовского района Краснодарского края перевел мошенникам около 1,2 млн руб. после обращения за помощью в оформлении выплат военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Потерпевший нашел в сети интернет объявление об оказании юридических услуг и оставил свои контактные данные. С ним связался неизвестный, представившийся юристом, который пообещал ускорить оформление выплат и назвал стоимость своих услуг.
После этого потерпевший несколько раз перевел мошеннику по 200–300 тыс. руб. Злоумышленник потребовал еще одну, более крупную сумму, однако местный житель заподозрил обман и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Наталья Белоштейн