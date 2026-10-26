Жительницу Омска осудили за фиктивную регистрацию 135 иностранцев

По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года омичка предоставляла свои документы и документы иностранцам из ближнего зарубежья для фиктивной постановки на учет по месту пребывания и заверяла их своей подписью. Ранее в управлении МВД региона сообщали о том, что в 2010 году фигурантка получила гражданство РФ и длительное время занималась продажей фруктов. За свои «услуги» по регистрации она брала 1 тыс. руб. за одного человека.