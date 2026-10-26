Жительницу Омска осудили за фиктивную регистрацию 135 иностранцев
Омский областной суд в апелляционном порядке вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в фиктивной постановке на учет 135 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). Подсудимой назначили год исправительных работ с удержанием из заработной платы 5%, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года омичка предоставляла свои документы и документы иностранцам из ближнего зарубежья для фиктивной постановки на учет по месту пребывания и заверяла их своей подписью. Ранее в управлении МВД региона сообщали о том, что в 2010 году фигурантка получила гражданство РФ и длительное время занималась продажей фруктов. За свои «услуги» по регистрации она брала 1 тыс. руб. за одного человека.
Свою вину осужденная признала полностью и поддержала свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.