В Нефтекумске три бывших полицейских получили сроки за мошенничество

По данным следствия, в сентябре 2024 года к старшему оперуполномоченному обратился житель Нефтекумского округа, который хотел добиться для отца, подозреваемого в краже, меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Оперуполномоченный вместе с исполняющим обязанности начальника отдела полиции договорился получить за это 300 тыс. руб. При этом, как установил суд, они не имели возможности повлиять на решение.