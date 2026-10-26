В Нефтекумске три бывших полицейских получили сроки за мошенничество
Суд в Ставропольском крае вынес приговор трем бывшим сотрудникам ОМВД России «Нефтекумский», признав их виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщило СУ СК России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в сентябре 2024 года к старшему оперуполномоченному обратился житель Нефтекумского округа, который хотел добиться для отца, подозреваемого в краже, меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Оперуполномоченный вместе с исполняющим обязанности начальника отдела полиции договорился получить за это 300 тыс. руб. При этом, как установил суд, они не имели возможности повлиять на решение.
После передачи денег сотрудники полиции осенью 2024 года получили от заявителя еще 500 тыс. руб. за содействие в смягчении наказания его отцу. После передачи этой суммы фигурантов задержали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.
Бывший старший оперуполномоченный получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Бывшему врио начальника следственного отдела назначили 2,5 года колонии общего режима, бывшему врио начальника ОМВД «Нефтекумский» — четыре года колонии общего режима.
Всем осужденным на три года запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах. Кроме того, суд лишил их специальных званий.