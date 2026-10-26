На Ставрополье возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате в 360 тысяч рублей
В Невинномысске возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора дорожно-строительной компании из-за невыплаты заработной платы шести сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Основанием стали материалы прокурорской проверки, направленные в следственный орган. По данным ведомства, с мая по июль 2026 года задолженность перед работниками составила около 360 тыс. руб. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Отмечается, что ход расследования и погашение задолженности находятся на контроле прокуратуры.