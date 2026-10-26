Короткое замыкание стало причиной пожара в буддийском храме в Туве
Причиной пожара в буддийском монастыре Устуу- Хурээ в Республике Тыва стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС.
«Дознаватели в результате проведенных первичных следственных действий исключили такие причины пожара, как поджог и неосторожное обращение с огнем»,— говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в монастыре не была установлена автоматическая сигнализация, которая срабатывает на начальном этапе возгорания. В связи с этим к моменту обнаружения возгорания огонь полностью охватил здание изнутри.
Как писал «Ъ-Сибирь», пожар в Устуу-Хурээ произошел 7 октября на площади 468 кв. м. Здание было уничтожено огнем. Пострадавших в результате инцидента нет.