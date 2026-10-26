У пайщиков ЖСК «Романсеро» в Севастополе похитили почти 11 млн рублей
В Севастополе у пайщиков жилищно-строительного кооператива «Романсеро» похитили более 10,8 млн руб. Факт выявила прокуратура Нахимовского района города по итогам проверки, передает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По данным надзорного ведомства, кооператив собирал паевые взносы граждан на строительство многоквартирного дома № 104-в на улице Горпищенко. Впоследствии ЖСК признали банкротом, строительство не завершили, дом в эксплуатацию не ввели.
При этом в 2016–2020 годах со счета кооператива ежемесячно перечисляли по 120 тыс. руб. по фиктивным договорам аренды автомобиля BMW X1. Машина принадлежала теще председателя ЖСК. Общая сумма перечислений превысила 10,8 млн руб.
По материалам прокурорской проверки ОМВД России по Нахимовскому району возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.