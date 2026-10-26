В Дагестане после оползней ограничили движение на двух участках дорог
В Дагестане по состоянию на утро понедельника, 26 октября, нет отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».
При этом движение по мосту на 133-м километре дороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» в Гергебильском районе временно закрыто. На объекте ведутся аварийно-восстановительные работы.
Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами, а также Бежтинским участком организовано по двум объездным маршрутам: через Буйнакск, Тлох, Харахи и Хунзах либо через Леваши, Гергебиль, Курми, Гунибскую ГЭС и Карадах. Одновременно ведется устройство временной объездной дороги.
В Тляратинском районе на 19-м километре дороги «Тлярата — Камилух» из-за повторных сходов оползневых масс движение организовано по временной схеме с периодическим пропуском скопившегося транспорта. На участке работает бульдозер, дополнительно перебрасывается тяжелый гусеничный экскаватор.
Отмечается, что на остальных участках дорог, поврежденных ливневыми дождями, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Минтранс Дагестана призвал жителей и гостей республики учитывать действующие ограничения при планировании поездок.