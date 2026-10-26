В Дагестане после оползней ограничили движение на двух участках дорог

Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами, а также Бежтинским участком организовано по двум объездным маршрутам: через Буйнакск, Тлох, Харахи и Хунзах либо через Леваши, Гергебиль, Курми, Гунибскую ГЭС и Карадах. Одновременно ведется устройство временной объездной дороги.