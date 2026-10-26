План капремонта многоквартирных домов в Анапе выполнен на 75%
В Анапе выполнили 75% плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. В краткосрочный план включены 28 домов, в которых предусмотрено провести 111 видов работ общей стоимостью более 620 млн руб., сообщила глава города Светлана Маслова.
В настоящее время ремонт продолжается в двух многоквартирных домах. В 2027 году власти планируют капитально отремонтировать еще 57 домов. Стоимость работ превысит 1 млрд руб.
Программа капремонта в Краснодарском крае остается одной из крупнейших в России на протяжении последних четырех лет. По объему работ регион занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое — в стране.