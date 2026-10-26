В Самаре осуждены члены ОПГ за сбыт немаркированных сигарет
Советский районный суд Самары вынес приговор 10 участникам ОПГ. Они признаны виновными в приобретении, хранении и продаже немаркированных табачных изделий (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как выяснили следователи, банда арендовала на территории Самары склады и торговые павильоны, в которых в первой половине 2024 года хранили и продавали немаркированные сигареты. Из незаконного оборота изъято более 138 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 17 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из участников преступной группы наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии строгого режима, девятерым — штраф в размере от 400 до 600 тыс. руб. Кроме того, суд конфисковал телефоны подсудимых и автомобиль, который использовался при совершении преступлений.