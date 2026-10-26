В Самаре осуждены члены ОПГ за сбыт немаркированных сигарет

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из участников преступной группы наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии строгого режима, девятерым — штраф в размере от 400 до 600 тыс. руб. Кроме того, суд конфисковал телефоны подсудимых и автомобиль, который использовался при совершении преступлений.