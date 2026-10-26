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Выпуск газеты №198/П

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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

АО «БЭСК» и Министерство просвещения РБ пролонгировали соглашение о взаимодействии

АО «БЭСК» и Министерство просвещения РБ пролонгировали до 2031 года Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий, направленных на профилактику детского электротравматизма. У сторон 12-летний опыт сотрудничества в сфере детской электробезопасности.
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Внеклассное занятие по детской электробезопасности, проведенное ведущим инженером ОТЭЭ ПО «ИЭС» Башкирэнерго Сергеем Голубцовым

ООО «Башкирэнерго»

За эти годы АО «БЭСК» выработало практику проведения внеурочных занятий по электробезопасности в общеобразовательных учреждениях городов и районов всей республики. Также для детей созданы обучающий мультсериал с супергероем БЭСКменом, спасающим детей от поражения электротоком. Регулярно проводятся театрализованные представления по городам и селам Башкирии. Для подростков снят видеоблог. Кроме того, выпущена обучающая основам электробезопасности компьютерная игра на русском и башкирском языках.
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