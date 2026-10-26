Девелопер «ИНГРУПП» стал лауреатом XIV Программы «Лучшие социальные проекты России»
Проект «ИНГРУПП ДЕТИ» по обеспечению юных хоккеистов бесплатной экипировкой получил признание на федеральном уровне в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни».
В октябре объявили лауреатов XIV Программы «Лучшие социальные проекты России», которая отмечает инициативы бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности. В этом году в оргкомитет поступила 741 заявка, а в финальный список вошли 99 компаний. Экспертный совет отобрал проекты, продемонстрировавшие заметные результаты в решении социальных задач.
Девелопер «ИНГРУПП» представил на конкурс проект «ИНГРУПП ДЕТИ», который реализуется совместно с хоккейным клубом «Молот». Инициатива позволяет обеспечивать юных спортсменов бесплатной хоккейной экипировкой для тренировок. Это помогает сделать занятия хоккеем доступнее и снизить финансовую нагрузку на семьи.
Группа для юных хоккеистов на тренировочной арене «Молот» открылась в ноябре 2025 года. В сезоне-2025/2026 в ней занимались более 120 детей. Тренировки проходили четыре раза в неделю. В хоккейном клубе отмечают, что проект вызвал большой интерес: заявки на участие поступали ежедневно.
Юные хоккеисты уже добились первых спортивных успехов. Они стали победителями выездных турниров в Качканаре и Ижевске, а также заняли третье место на городском турнире «Кубок Победы».
В этом году проект продолжится: для юных спортсменов закуплено еще 70 комплектов хоккейной экипировки. Их торжественная выдача состоится в ближайшее время. Новая партия формы позволит поддержать еще больше детей и создать дополнительные возможности для занятий хоккеем.
Для «ИНГРУПП» поддержка детского спорта – часть социальной ответственности и философии развития территорий. Компания рассматривает сотрудничество с ХК «Молот» не только как вклад в популяризацию хоккея, но и как возможность поддержать подрастающее поколение Прикамья.
«Мы убеждены, что развитие города не ограничивается строительством новых объектов. Важно создавать среду, в которой дети могут заниматься спортом, развиваться и чувствовать себя частью команды», – отмечает директор «ИНГРУПП» Матвей Дружинин.
Лауреатство XIV Программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни» стало признанием инициативы, которая помогает расширять возможности для занятий хоккеем и вносит вклад в развитие детского спорта в Пермском крае.
Узнать больше о девелопере «ИНГРУПП» и его проектах можно по телефону +7 (342) 254-01-05 и на сайте.
ООО «ИНГРУПП ХОЛДИНГ»Реклама