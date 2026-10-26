Девелопер «ИНГРУПП» стал лауреатом XIV Программы «Лучшие социальные проекты России»

Группа для юных хоккеистов на тренировочной арене «Молот» открылась в ноябре 2025 года. В сезоне-2025/2026 в ней занимались более 120 детей. Тренировки проходили четыре раза в неделю. В хоккейном клубе отмечают, что проект вызвал большой интерес: заявки на участие поступали ежедневно.