На Кубани туристы чаще всего выбирают четырехзвездочные отели
При бронировании средств размещения для зимнего отдыха в Краснодарском крае туристы чаще всего выбирают четырехзвездочные отели (20%). На втором месте по популярности — апартаменты (18%), на третьем — отели без звезд (17%). Еще 15% приходится на гостевые дома и 12% — на трехзвездочные отели. Пятизвездочные средства размещения предпочитают 8% туристов, двухзвездочные — 5%. На кемпинги и коттеджи приходится 2%, а на хостелы и однозвездочные отели — по 1% от общего количества бронирований в регионе. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Зимой 2026–2027 годов Краснодарский край занимает третье место среди российских регионов по количеству бронирований, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. На Кубань приходится 10% всех бронирований по стране, уточнили в «Островке».
«Зимой туристы выбирают как горнолыжные курорты, так и традиционные направления для отдыха на побережье. В топ-5 самых популярных направлений Краснодарского края на декабрь 2026 года — февраль 2027 года входят городская часть Сочи, Эсто-Садок, Красная Поляна, Краснодар и Сириус. При этом почти половина бронирований на зимний сезон приходится на горнолыжные направления Краснодарского края (42%) — Красную Поляну и Эсто-Садок»,— рассказали в компании.
По данным «Островка», средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Краснодарского края зимой составляет 11 тыс. руб. — на 2% больше, чем год назад. В частности, в городской части Сочи этот показатель составляет 7,2 тыс. руб., Эсто-Садке — 16,1 тыс. руб., Красной Поляне — 15,8 тыс. руб., Краснодаре — 4,7 тыс. руб., Сириусе — 6,6 тыс. руб. Средняя продолжительность бронирования зимой составляет пять ночей и не изменилась по сравнению с прошлым годом.
«Конкуренция за гостя растет, и мы считаем это положительным процессом. В Сочи становится больше хороших отелей категории “пять звезд”, а общий уровень сервиса за последнее время сильно вырос, причем за счет не релокантов, а местных кадров. Одним лишь морем и горами Сочи больше не “вывезет”: другие регионы тоже не стоят на месте, достаточно посмотреть на Алтай или Калининградскую область. Побеждать будут те, кто предлагает больше, чем размещение: клиники, спа и все, что гость может получить на одной территории. Для гостя такая конкуренция только к лучшему»,— прокомментировала коммерческий директор Luciano Отель и Спа Сочи Кристина Мишенина.
Подробнее о том, как отельеры Краснодарского края адаптируются к снижению числа гостей в зимний период — в материале «Холодный оптимизм».