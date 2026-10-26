На Кубани туристы чаще всего выбирают четырехзвездочные отели

«Конкуренция за гостя растет, и мы считаем это положительным процессом. В Сочи становится больше хороших отелей категории “пять звезд”, а общий уровень сервиса за последнее время сильно вырос, причем за счет не релокантов, а местных кадров. Одним лишь морем и горами Сочи больше не “вывезет”: другие регионы тоже не стоят на месте, достаточно посмотреть на Алтай или Калининградскую область. Побеждать будут те, кто предлагает больше, чем размещение: клиники, спа и все, что гость может получить на одной территории. Для гостя такая конкуренция только к лучшему»,— прокомментировала коммерческий директор Luciano Отель и Спа Сочи Кристина Мишенина.