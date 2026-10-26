Автодор выплатит 2,4 млн рублей за землю под реконструкцию М-4 «Дон»

Речь идет об участках площадью 1,8 тыс. кв. м и 547 кв. м в Краснокутском сельском поселении. «Автодор» первоначально оценил их стоимость и связанные с изъятием убытки в 1,2 млн руб. Предприниматель не согласился с размером компенсации и не подписал соглашение об изъятии.