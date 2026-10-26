Автодор выплатит 2,4 млн рублей за землю под реконструкцию М-4 «Дон»
Арбитражный суд Ростовской области обязал государственную компанию «Автодор» выплатить 2,4 млн руб. предпринимателю Вадиму Степнову за два земельных участка в Октябрьском районе Ростовской области, изымаемых для реконструкции трассы М-4 «Дон». Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.
Речь идет об участках площадью 1,8 тыс. кв. м и 547 кв. м в Краснокутском сельском поселении. «Автодор» первоначально оценил их стоимость и связанные с изъятием убытки в 1,2 млн руб. Предприниматель не согласился с размером компенсации и не подписал соглашение об изъятии.
Суд назначил экспертизу. Согласно ее заключению, рыночная стоимость двух участков составила 1,4 млн руб., а размер причиняемых изъятием убытков — 1 млн руб. Таким образом, совокупная компенсация достигла 2,4 млн руб.
Суд также взыскал с «Автодора» 100 тыс. руб. судебных расходов предпринимателя на проведение экспертизы. Компания настаивала на проведении повторной экспертизы, однако суд отклонил это ходатайство, не обнаружив оснований сомневаться в выводах экспертов.
Изъятие земельных участков проводится в рамках проекта строительства и реконструкции платной автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 933–1024 в Ростовской области.