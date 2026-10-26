С экс-сотрудницы Роспотребнадзора Хакасии взыскали 4 млн руб. нелегальных доходов

Прокурорская проверка установила, что в 2021–2025 годах специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора, несмотря на законодательный запрет, занималась бизнесом. При этом она указывала в декларациях о доходах недостоверные сведения. Проверяющие обратились с иском в суд о взыскании в пользу государства свыше 4,4 млн руб., которые специалист-эксперт получила от коммерческой деятельности.