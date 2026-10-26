Самарское енотокафе работало без лицензии

Установлено, что в кафе отсутствует помещение для карантинирования новых особей, а изолятор для больных или потенциально зараженных животных не отвечает нормативам. Кроме того, в организации не оборудована кормокухня — это нарушает базовые правила обеспечения жизнедеятельности питомцев.