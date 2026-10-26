Самарское енотокафе работало без лицензии
В заведении не было кормовой кухни, а помещения не убирались
Россельхознадзор выявил серьезные нарушения в работе енотокафе «Лесная братва», расположенного на улице Никитинской в Самаре. По данным ведомства, заведение функционирует без необходимой лицензии, а условия содержания животных не соответствуют установленным требованиям.
Установлено, что в кафе отсутствует помещение для карантинирования новых особей, а изолятор для больных или потенциально зараженных животных не отвечает нормативам. Кроме того, в организации не оборудована кормокухня — это нарушает базовые правила обеспечения жизнедеятельности питомцев.
Санитарное состояние помещений признано неудовлетворительным. Специалисты отметили нерегулярную уборку и отсутствие систематической дезинсекции, что создает риски для здоровья животных и посетителей.
По результатам проверки Управление Россельхознадзора выдало предписание об устранении нарушений. Руководитель заведения вызван для составления протокола об административном правонарушении.