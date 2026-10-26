Ночью над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 290 дронов
С 20:00 мск 25 октября до 9:00 мск 26 октября над Ростовской областью и другими регионами РФ уничтожили 290 украинских дронов. Информация об этом содержится в сводке минобороны.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более 20 беспилотников. Дроны сбили в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.