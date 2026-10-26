Ночью над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 290 дронов

Как ранее писал «Ъ-Ростов», минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более 20 беспилотников. Дроны сбили в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.