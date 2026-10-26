В Невинномысске подрядчика по ремонту дорог обвинили в хищении 7,5 млн рублей

Прокуратура Невинномысска направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Ставрополя, обвиняемого в мошенничестве при ремонте городских дорог (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, ущерб бюджету от действий подрядчика превысил 7,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.