В Невинномысске подрядчика по ремонту дорог обвинили в хищении 7,5 млн рублей
Прокуратура Невинномысска направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Ставрополя, обвиняемого в мошенничестве при ремонте городских дорог (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, ущерб бюджету от действий подрядчика превысил 7,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
В сентябре 2024 года коммерческая организация заключила муниципальный контракт стоимостью более 112 млн руб. на ремонт дорог по улицам Подгорного, Низяева и внутриквартальной дороги от ул. Калинина вдоль школы до ул. Водопроводной.
Обвиняемый, занимавший должность директора подрядной компании, как утверждает следствие, выполнил работы не в полном объеме, но внес в акты приемки заведомо недостоверные сведения об их видах, объемах и стоимости.
В частности, не были полностью выполнены работы по ремонту тротуара, устройству дорожного освещения и пешеходных ограждений, установке аллейного и бортового камня на автомобильных и внутриквартальных дорогах.
Уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд. По требованию прокуратуры причиненный бюджету ущерб возмещен в полном объеме.