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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье впервые привезли частицу Пояса Пресвятой Богородицы

Реликвию доставили из Казанского собора Санкт-Петербурга
В Никольский кафедральный собор Оренбурга прибыла частица Пояса Пресвятой Богородицы — одной из величайших христианских святынь. Реликвия доставлена из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

Правительство Оренбургской области

Согласно преданию, Пояс Пресвятая Богородица сплела сама и носила до своего успения. На протяжении веков святыня передавалась из поколения в поколение и прославилась многочисленными чудесами. Одна из частей Пояса хранится в афонском Ватопедском монастыре.
Широкую известность в современной России реликвия получила в 2011 году: тогда святыня побывала в 14 городах страны, а число паломников, поклонившихся ей, превысило три миллиона человек.
Теперь прикоснуться к святыне и вознести молитвы смогут и жители Оренбуржья. В дни пребывания частицы Пояса в Никольском соборе верующие обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами о помощи и благословении.
Георгий Портнов