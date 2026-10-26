В Оренбуржье впервые привезли частицу Пояса Пресвятой Богородицы

Согласно преданию, Пояс Пресвятая Богородица сплела сама и носила до своего успения. На протяжении веков святыня передавалась из поколения в поколение и прославилась многочисленными чудесами. Одна из частей Пояса хранится в афонском Ватопедском монастыре.