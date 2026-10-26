В Оренбуржье впервые привезли частицу Пояса Пресвятой Богородицы
Реликвию доставили из Казанского собора Санкт-Петербурга
В Никольский кафедральный собор Оренбурга прибыла частица Пояса Пресвятой Богородицы — одной из величайших христианских святынь. Реликвия доставлена из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.
Согласно преданию, Пояс Пресвятая Богородица сплела сама и носила до своего успения. На протяжении веков святыня передавалась из поколения в поколение и прославилась многочисленными чудесами. Одна из частей Пояса хранится в афонском Ватопедском монастыре.
Широкую известность в современной России реликвия получила в 2011 году: тогда святыня побывала в 14 городах страны, а число паломников, поклонившихся ей, превысило три миллиона человек.
Теперь прикоснуться к святыне и вознести молитвы смогут и жители Оренбуржья. В дни пребывания частицы Пояса в Никольском соборе верующие обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами о помощи и благословении.