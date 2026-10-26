Аэропорты Анапы и Геленджика получили 500 млн рублей субсидий на покрытие убытков
Курортные аэропорты Черноморского побережья — Анапа и Геленджик — получили федеральные субсидии на 529,8 млн руб. в рамках компенсации расходов за июль–декабрь 2025 года. Данные содержатся в материалах Росавиации.
Анапе одобрили 396,1 млн руб., Геленджику — 133,7 млн руб. Общая поддержка всех аэропортов Краснодарского края в этом транше составила 1,387 млрд руб.: остальная часть — 856,9 млн руб. — досталась краснодарскому хабу. В сентябре 2025 года Росавиация направила им 593,31 млн руб. в счёт компенсации за декабрь 2024-го — июнь 2025-го: Анапе — 413,48 млн руб., Геленджику — 179,83 млн руб. Таким образом, за два транша Анапа получила свыше 800 млн руб., а Геленджик — свыше 310 млн руб.
Деньги идут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитам и займам за период действия ограничений на полёты. Всего на поддержку аэропортов юга и центральной части России заложено почти 6 млрд руб.