На Ставрополье пьяный вандал повредил 13 надгробий на кладбище аула Тукуй-Мектеб
В Нефтекумском округе возбуждено уголовное дело по факту повреждения надмогильных сооружений на кладбище аула Тукуй-Мектеб. В дежурную часть ОМВД России «Нефтекумский» обратились местные жители, сообщившие, что неизвестный повредил 13 надгробий их родственников.
Личность злоумышленника полицейские установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отделе полиции 53-летний местный житель признался в содеянном и пояснил: в состоянии опьянения он сломал деревянный крест и опрокинул надгробия, в результате чего на гранитных памятниках образовались трещины и сколы.
Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения.