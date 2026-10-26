На Ставрополье пьяный вандал повредил 13 надгробий на кладбище аула Тукуй-Мектеб

Личность злоумышленника полицейские установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отделе полиции 53-летний местный житель признался в содеянном и пояснил: в состоянии опьянения он сломал деревянный крест и опрокинул надгробия, в результате чего на гранитных памятниках образовались трещины и сколы.