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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Кавказ

Северная Осетия дважды за сутки вводила режим авиационной опасности

В Северной Осетии за прошедшие сутки дважды вводился режим авиационной опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
По его словам, чрезвычайных происшествий за время действия режима не зарегистрировано, обстановка в регионе остается спокойной. Власти продолжают следить за оперативной обстановкой и работой профильных служб.
При этом в республике зафиксировали три аварийных отключения электроэнергии. Без света остаются жители Затеречного района Владикавказа. Сергей Меняйло поручил выяснить причины аварии и длительного отсутствия электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются.
Наталья Белоштейн