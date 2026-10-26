Северная Осетия дважды за сутки вводила режим авиационной опасности
В Северной Осетии за прошедшие сутки дважды вводился режим авиационной опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
По его словам, чрезвычайных происшествий за время действия режима не зарегистрировано, обстановка в регионе остается спокойной. Власти продолжают следить за оперативной обстановкой и работой профильных служб.
При этом в республике зафиксировали три аварийных отключения электроэнергии. Без света остаются жители Затеречного района Владикавказа. Сергей Меняйло поручил выяснить причины аварии и длительного отсутствия электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются.