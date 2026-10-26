В Новороссийске 26 октября акваторию порта закроют из-за учений со стрельбами
В понедельник, 26 октября, Новороссийская военно-морская база проведёт учения в акватории морского порта. Об этом сообщили в оперштабе.
Дежурные силы отработают в два тайма: с 11:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:59 — практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, включая практические стрельбы из артиллерийских установок.
На время стрельб акватория полностью закрывается для плавания. Запрет распространяется на все маломерные суда и плавсредства — в том числе не подлежащие госрегистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства и снаряжение для водного спорта: гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Никаких исключений анонсом не предусмотрено — «любые виды» в перечне означает, что под запрет попадает и то, что регистрируется, и то, что юридически не считается судном.