В Новороссийске 26 октября акваторию порта закроют из-за учений со стрельбами

На время стрельб акватория полностью закрывается для плавания. Запрет распространяется на все маломерные суда и плавсредства — в том числе не подлежащие госрегистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства и снаряжение для водного спорта: гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Никаких исключений анонсом не предусмотрено — «любые виды» в перечне означает, что под запрет попадает и то, что регистрируется, и то, что юридически не считается судном.