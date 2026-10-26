На Ставрополье отремонтировали крыши двух МКД за 10,4 млн рублей

В зданиях 1977 и 1978 годов постройки обновили более 1,13 тыс. кв. м кровли. Стоимость работ превысила 10,4 млн руб. По данным ведомства, асбестоцементное покрытие объектов было повреждено, водостоки и вентиляционные каналы нуждались в восстановлении, а на крышах отсутствовали защитные ограждения.