На Ставрополье отремонтировали крыши двух МКД за 10,4 млн рублей
В Новопавловске завершили капитальный ремонт скатных крыш двух многоквартирных домов на улицах Красноармейской, 25, и Лесной, 3. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта Ставропольского края.
В зданиях 1977 и 1978 годов постройки обновили более 1,13 тыс. кв. м кровли. Стоимость работ превысила 10,4 млн руб. По данным ведомства, асбестоцементное покрытие объектов было повреждено, водостоки и вентиляционные каналы нуждались в восстановлении, а на крышах отсутствовали защитные ограждения.
В ходе работ подрядчик заменил поврежденные элементы стропильной системы и обрешетки, обработал деревянные конструкции огнебиозащитным составом, уложил изоляционные слои и смонтировал кровлю из металлопрофиля, а также восстановил вентиляцию и водостоки, установил снегозадержатели и защитные ограждения.
Работы выполнили в рамках региональной программы, рассчитанной с 2014 по 2043 год.