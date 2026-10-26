В горах Новороссийска заблудились две девушки
В Новороссийске спасатели нашли двух девушек, которые заблудились в горах выше улицы Кирова. Для их поиска были сформированы две группы. Девушки живы, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем канале в MAX.
По его словам, накануне девушки самостоятельно обратились за помощью к спасателям. Они сообщили, что потеряли ориентир в горной местности и не могут найти дорогу обратно.
После получения обращения спасатели двумя группами выдвинулись на поиски. В результате девушек удалось обнаружить.
Алексей Одеров также обратился к жителям и гостям города с рекомендацией планировать прогулки в горах в светлое время суток. По его словам, возвращаться домой следует заблаговременно, чтобы не оказаться в сложной ситуации после наступления темноты.
Ранее в Новороссийске спасателям уже приходилось оказывать помощь людям, оказавшимся в труднодоступных горных районах. В июне специалисты с использованием альпинистского снаряжения около трех часов поднимали людей, оказавшихся на выступе горы Колдун. После этого их сопроводили в поселок Мысхако.
Еще один случай произошел в районе села Сукко под Анапой. Там 20-летний молодой человек оказался на крутом горном склоне и не смог самостоятельно спуститься. Спасатели организовали поиски, использовали альпинистское оборудование и эвакуировали его в безопасное место. Затем молодого человека доставили к автомобилю скорой помощи и передали медикам.