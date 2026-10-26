В горах Новороссийска заблудились две девушки

В Новороссийске спасатели нашли двух девушек, которые заблудились в горах выше улицы Кирова. Для их поиска были сформированы две группы. Девушки живы, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем канале в MAX.