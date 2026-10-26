Спрос бизнеса Ставрополья услуги корпоративного хранения данных вырос на 25%

Структура спроса в крае повторяет общероссийскую матрицу: активнее прочих услуги хранения закупал промышленный сектор — на него пришлось 27,5% профильных тендеров. Следом идут компании ретейла и e-commerce (16,8%), телекоммуникационные предприятия (13,4%) и финансовые организации (8,5%). В масштабах Северо-Кавказского федерального округа картина ещё выразительнее: почти половину всех тендеров на корпоративное хранение (45,1%) проводят именно ставропольские компании, далеко впереди Кабардино-Балкарии (35,5%) и Северной Осетии (12,9%).