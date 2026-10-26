Пловцы из Кисловодска завоевали 46 медалей на окружных соревнованиях
Шесть спортсменов кисловодской спортивной школы завоевали 46 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по плаванию. Об этом сообщил глава города-курорта Кисловодск Евгений Моисеев.
Соревнования проходили с 15 по 18 октября в Астрахани. В копилке команды — 36 золотых наград. По итогам выступления пловцы отобрались на чемпионат и первенство России. Самый высокий результат показала Анна Бережнова, завоевавшая 15 золотых и одну серебряную медаль. По словам господина Моисеева, она стала единственной спортсменкой в России, добившейся такого результата на соревнованиях федеральных округов. Кроме того, Бережнова несколько раз обновила рекорд Ставропольского края на дистанции 50 м брассом.
Кирилл Потапов завоевал 11 золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. На счету Тимофея Артыкова — три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награда. Илья Пудло получил пять золотых медалей, Алексей Пудло — серебряную и бронзовую, Лев Суровикин — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.