Кабардино-Балкария и Дагестан попали в число антилидеров по аренде жилья
Кабардино-Балкария и Дагестан вошли в число четырех регионов России с самой низкой доступностью аренды жилья. Их соседями по антирейтингу стали Чечня и Ингушетия, замыкающие список. Исследование РИА Рейтинг опубликовано 26 октября.
По данным рейтинга, в этих четырех регионах менее 25% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми могут арендовать двухкомнатную квартиру и при этом покрывать повседневные расходы, а в двух республиках — не превышает 20%. Причина — умеренные зарплаты: даже при более низких, чем в среднем по стране, арендных ставках доходы семей не дотягивают до необходимого для найма уровня.
В среднем по России доля семей, которым доступна аренда, достигла рекордных 53,6%, прибавив за год 3,5 процентного пункта. Улучшение зафиксировано в 81 из 85 регионов, при этом минимальный семейный бюджет для аренды двушки вырос до 131 тыс. рублей в месяц против менее 100 тыс. в 2023 году.