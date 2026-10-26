Кабардино-Балкария и Дагестан попали в число антилидеров по аренде жилья

По данным рейтинга, в этих четырех регионах менее 25% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми могут арендовать двухкомнатную квартиру и при этом покрывать повседневные расходы, а в двух республиках — не превышает 20%. Причина — умеренные зарплаты: даже при более низких, чем в среднем по стране, арендных ставках доходы семей не дотягивают до необходимого для найма уровня.