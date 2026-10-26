В Дагестане ускорят восстановление медцентра, поврежденного весенним паводком

Наибольшие повреждения получили цокольный этаж и складские зоны, где хранятся медикаменты. Именно эти уровни при паводке принимают на себя главный удар водной стихии, и именно они определяют, как быстро медцентр сможет вернуться к полной работоспособности: без склада медучреждение лишается запаса лекарств, а без цокольных помещений — инженерной и хозяйственной инфраструктуры.