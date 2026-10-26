Аграрии Ставрополья разрабатывают технологию обработки посевов беспилотниками

При уменьшении диаметра капли с 300 до 150 микрометров из того же объема жидкости образуется в восемь раз больше частиц — а значит, и потенциальных точек контакта с поверхностью растений в восемь раз больше. Но у этой выгоды есть обратная сторона, известная каждому, кто хоть раз распылял что-то против ветра: слишком мелкие капли уносятся воздушными потоками и могут не доехать до цели. Более крупные в определённых условиях, напротив, лучше оседают на листьях. Отсюда главный вывод, который только предстоит закрепить в регламентах: максимальная эффективность обработки не обязательно достигается при минимальном диаметре капель — оптимум где-то посередине, и его положение зависит от конкретного поля.