Аграрии Ставрополья разрабатывают технологию обработки посевов беспилотниками
Ученые Ставропольского государственного аграрного университета разрабатывают технологию применения сельхозбеспилотников для обработки посевов средствами защиты растений. Задача — определить оптимальные параметры распыления препаратов и за счёт этого повысить эффективность их использования в растениеводстве. Разработку регламентов внесения СЗР с помощью дронов ведут в рамках Научного центра мирового уровня «Агроинженерия будущего», сообщили в пресс-службе вуза.
При уменьшении диаметра капли с 300 до 150 микрометров из того же объема жидкости образуется в восемь раз больше частиц — а значит, и потенциальных точек контакта с поверхностью растений в восемь раз больше. Но у этой выгоды есть обратная сторона, известная каждому, кто хоть раз распылял что-то против ветра: слишком мелкие капли уносятся воздушными потоками и могут не доехать до цели. Более крупные в определённых условиях, напротив, лучше оседают на листьях. Отсюда главный вывод, который только предстоит закрепить в регламентах: максимальная эффективность обработки не обязательно достигается при минимальном диаметре капель — оптимум где-то посередине, и его положение зависит от конкретного поля.
Помимо размера капли, на результат влияют высота и скорость полёта, воздушные потоки от винтов, расход рабочей жидкости и густота растительного покрова. Проверять взаимодействие этих факторов учёные намерены сразу в двух режимах: сначала в лаборатории, затем в поле. Измерять размер капель планируют лазерным анализатором частиц — прибор позволяет считывать параметры аэрозоля в динамике, а не по косвенным следам на бумажных индикаторах.
Ставропольская разработка закрывает дефицит, который аграрный рынок дронов накопил за последние годы: аппараты для опрыскивания появились в хозяйствах раньше, чем научно обоснованные правила их применения. Оператор сегодня регулирует высоту, скорость и расход «на глазок» — по опыту соседа или инструкции производителя, — а регуляторные требования к аэродинамике сноса препарата только формируются. Между тем цена ошибки измеряется и деньгами — перерасход дорогих препаратов, — и экологией: снесённое ветром облако капель оседает на соседних полях, водоёмах и пасеках.
Если испытания дадут предсказуемую формулу «тип поля — тип препарата — режим полета», это переведет агродроны из разряда эффектной новинки в штатный инструмент с нормируемым результатом.