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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Кавказ

В Георгиевском округе после удара об отбойник погиб водитель «Весты»

25 октября около 10:45 на 314-м километре федеральной трассы «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» столкнулись «Лада Веста» и Ford. Авария произошла на участке между Георгиевском и Минеральными Водами. Водитель «Весты» погиб, водителя Ford и его пассажира госпитализировали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительной версии Госавтоинспекции региона, водитель «Весты» потерял управление и сначала врезался в дорожное ограждение у обочины. После удара машина вышла на встречную полосу и столкнулась с Ford. Мужчина за рулем «Весты» умер на месте от полученных травм. Других сведений о состоянии доставленных в Георгиевскую городскую больницу пострадавших ведомство не приводило.
О происшествии сообщил командир второй роты отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Пятигорска капитан полиции Александр Ткаченко. Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии и степень ответственности ее участников. Ведомство не называло скорость автомобилей, состояние водителей, дорожные или погодные условия и возможные технические неисправности.
Станислав Маслаков