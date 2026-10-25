В Георгиевском округе после удара об отбойник погиб водитель «Весты»

По предварительной версии Госавтоинспекции региона, водитель «Весты» потерял управление и сначала врезался в дорожное ограждение у обочины. После удара машина вышла на встречную полосу и столкнулась с Ford. Мужчина за рулем «Весты» умер на месте от полученных травм. Других сведений о состоянии доставленных в Георгиевскую городскую больницу пострадавших ведомство не приводило.