Подрядчика обязали заплатить почти 60 млн руб. за вред лесу в Туапсинском районе
Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ростовского ООО «РНД-Проект» почти 60 млн руб. ущерба, причиненного лесному фонду в Туапсинском районе. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи». Компания разместила стройматериалы на лесных участках площадью 3 тыс. кв. м.
Как следует из материалов дела, в мае 2021 года лесные инспекторы обнаружили в Небугском участковом лесничестве грунт, асфальт и битый бетон. По данным на август 2022 года, стройматериалы оставались на месте.
ООО «РНД-Проект» перевозило грунт для расширения обочины и создания бруствера (защитной насыпи) на дороге к поселку Гизель-Дере. С такой просьбой к компании обратилась администрация Туапсинского округа.
Согласно заключению судебной экспертизы, стройматериалы укрепляли аварийно опасный участок дороги, химического загрязнения не выявлено. Однако суд посчитал, что исследование содержит «грубую методологическую ошибку». Отсутствие химического загрязнения не исключает порчи почвы из-за перекрытия ее поверхности стройматериалами.
В итоге суд применил специальные таксы возмещения вреда. Требования к администрации он не удовлетворил: доказательств того, что муниципалитет указывал на место для размещения стройматериалов, нет.
Решение может быть обжаловано.
«Ъ-Сочи» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с администрации Сочи 6,8 млн руб. ущерба, причиненного окружающей среде. Иск подало Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.