Сочи попал в топ-3 городов РФ, где быстрее всего доезжают до работы автобусом

Согласно исследованию, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Ульяновске поездка на автомобиле стала дольше на 7—8 минут, чем в 2024 году. Время в пути на общественном транспорте сократилось сильнее всего в Казани (на 13 минут), Краснодаре и Нижнем Новгороде (по 9 минут). В Москве и Санкт-Петербурге время в пути изменилось не более чем на 2 минуты.