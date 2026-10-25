Сочи попал в топ-3 городов РФ, где быстрее всего доезжают до работы автобусом
Дорога на общественном транспорте до работы в Сочи занимает в среднем 41 минуту. Такие данные исследования рекрутингового портала SuperJob среди 22-х крупнейших городов России. По этому показателю курорт уступает только Тюмени (в среднем 33 минуты) и Перми (36 минут).
Отмечается, что самая короткая поездка на машине — в Омске (28 минут), Волгограде и Самаре (по 29 минут), а также Перми и Уфе (по 30 минут). Дольше всего на общественном транспорте едут в Москве (61 минута), Санкт-Петербурге (60 минут) и Красноярске (58 минут), на автомобиле — в Краснодаре (54 минуты). В Краснодаре и Тюмени дорога на общественном транспорте занимает меньше времени, чем на машине.
Согласно исследованию, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Ульяновске поездка на автомобиле стала дольше на 7—8 минут, чем в 2024 году. Время в пути на общественном транспорте сократилось сильнее всего в Казани (на 13 минут), Краснодаре и Нижнем Новгороде (по 9 минут). В Москве и Санкт-Петербурге время в пути изменилось не более чем на 2 минуты.
Как пишет «Ъ-Кубань», общественный транспорт для поездок на работу использует 41% работающих жителей Краснодара, что на 7 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в 2024 году. Автомобилем до работы добирается 39% жителей краевого центра, что на 12 п. п. меньше, чем в 2024-м.
«Ситуация с топливом во втором полугодии 2026 года изменила транспортные потоки во многих мегаполисах. Доля трудоустроенных граждан, которые добираются до работы на машине, снизилась, а доля пассажиров общественного транспорта выросла. В Москве и Санкт-Петербурге дорога на работу общественным транспортом по-прежнему занимает около часа, на автомобиле — 43 минуты»,— комментируют в SupperJob.