Пассажиропоток ростовских электричек в 2026 году вырос на 4,2%
С января по сентябрь 2026 года в Ростовской области пригородными поездами воспользовались 7,5 млн пассажиров. По данным Северо-Кавказской железной дороги, регион занял второе место по объему перевозок на полигоне магистрали, уступив Краснодарскому краю. Всего СКЖД перевезла 30,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба дороги.
Донской показатель оказался на 300 тыс. пассажиров выше, чем за январь—сентябрь 2025 года, когда СКЖД насчитала в области 7,2 млн поездок. Это прирост примерно на 4,2%. При этом общий поток на пригородных направлениях магистрали снизился: годом ранее за девять месяцев перевозчики обслужили 31,6 млн человек — на 1,1 млн больше, чем в 2026 году. Доля Ростовской области в общем объеме выросла примерно с 22,8% до 24,6%.
Основной поток на Дону формирует направление Ростов—Таганрог. В первом полугодии 2026 года им воспользовались 2,1 млн человек; по итогам девяти месяцев 2025 года на этом маршруте проехали более 3,3 млн. Среди популярных направлений СКЖД в прошлом году маршрут уступал только Минеральные Воды—Кисловодск и Туапсе—Имеретинский Курорт.
По итогам 2025 года пригородные поезда перевезли в Ростовской области более 10 млн человек — 97,7% от результата 2024 года. Тогда на маршруте Ростов—Таганрог проехали 5,25 млн пассажиров, на направлении Ростов—Лихая — 1,55 млн. В марте региональный минтранс сообщал, что с начала 2026 года перевозки выросли на 2% к аналогичному периоду прошлого года; на маршруте Ростов—Лихая—Кутейниково пассажиропоток увеличился на 17% после выхода более вместительных составов. В области курсируют шесть новых шестивагонных электропоездов ЭП3Д с климат-контролем и USB-портами.
С 25 октября вечерний поезд Таганрог—Ростов получил остановку на станции Морская: электричка отправляется из Таганрога в 21:39 и прибывает в Ростов в 23:08. Из-за новой стоянки расписание на отдельных промежуточных платформах сдвинули на несколько минут. Об изменении сообщили местные издания, в том числе «Блокнот Таганрог». Пригородные маршруты на полигоне СКЖД обслуживают АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».