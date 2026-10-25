Пассажиропоток ростовских электричек в 2026 году вырос на 4,2%

По итогам 2025 года пригородные поезда перевезли в Ростовской области более 10 млн человек — 97,7% от результата 2024 года. Тогда на маршруте Ростов—Таганрог проехали 5,25 млн пассажиров, на направлении Ростов—Лихая — 1,55 млн. В марте региональный минтранс сообщал, что с начала 2026 года перевозки выросли на 2% к аналогичному периоду прошлого года; на маршруте Ростов—Лихая—Кутейниково пассажиропоток увеличился на 17% после выхода более вместительных составов. В области курсируют шесть новых шестивагонных электропоездов ЭП3Д с климат-контролем и USB-портами.