В убежище новороссийской гимназии № 2 рекомендовали пускать по спискам

Как сообщил СМИ замглавы Центрального района Артур Ванян, «рекомендация пускать в укрытие по спискам исходит от районной администрации и согласована комиссией по чрезвычайным ситуациям». Списки якобы формируют в целях антитеррористической безопасности, а заранее переданные в гимназию данные позволяют контролировать доступ в помещение. Чтобы пройти в убежище нужно назвать фамилию, которая есть в утвержденном перечне, сообщил господин Ванян «Новороссийскому рабочему».