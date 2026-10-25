В убежище новороссийской гимназии № 2 рекомендовали пускать по спискам
При атаке беспилотников в убежище гимназии № 2 по улице Суворовской, 36 можно попасть только по заранее подготовленным спискам. Об этом пишет издание «Новороссийский рабочий» со ссылкой на комментарии чиновников мэрии.
Как сообщил СМИ замглавы Центрального района Артур Ванян, «рекомендация пускать в укрытие по спискам исходит от районной администрации и согласована комиссией по чрезвычайным ситуациям». Списки якобы формируют в целях антитеррористической безопасности, а заранее переданные в гимназию данные позволяют контролировать доступ в помещение. Чтобы пройти в убежище нужно назвать фамилию, которая есть в утвержденном перечне, сообщил господин Ванян «Новороссийскому рабочему».
«Ъ-Новороссийск» направил запрос в администрацию города с целью узнать о законности подобных мер.