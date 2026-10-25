Опасность прилета беспилотников объявлена в Сочи
Беспилотная опасность объявлена на территории Туапсинского муниципального округа, а также в Сочи, Геленджике и Мостовском районе ,сообщили в ГУ МЧС по краю.
«Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких»,— написал в своем МАХ-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.
Ранее, как сообщал «Ъ-Новороссийск», беспилотную опасность объявили на территории Геленджика, Анапы, Новороссийска, а также Абинского, Крымского и Темрюкского районов.