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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Сочи

Опасность прилета беспилотников объявлена в Сочи

Беспилотная опасность объявлена на территории Туапсинского муниципального округа, а также в Сочи, Геленджике и Мостовском районе ,сообщили в ГУ МЧС по краю.
«Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких»,— написал в своем МАХ-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.
Ранее, как сообщал «Ъ-Новороссийск», беспилотную опасность объявили на территории Геленджика, Анапы, Новороссийска, а также Абинского, Крымского и Темрюкского районов.
Василий Хитрых