В Новороссийске, Анапе и Геленджике объявлена опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность объявлена на территории Геленджика, Анапы, Новороссийска, а также Абинского, Крымского и Темрюкского районов.
Как пишет «Ъ-Кубань», беспилотная авиационная опасность объявлена в 11:00 над всей территорией Краснодарского края. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в настоящее время существует угроза падения взрывных устройств.
«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. При обнаружении обломков взрывных устройств, не подходите к ним — звоните 112»,— говорится в сообщении.