Суд взыскал с ООО «Кандык» 1,5 млн рублей за использование земли в нацпарке Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ООО «Кандык» 1,5 млн руб. задолженности за пользование земельным участком в Сочинском национальном парке. Иск к компании подала администрация Сочи, сказано в решении, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Как следует из материалов дела, в сентябре 2005 года Сочинский нацпарк предоставил ООО «Кандык» участок в Краснополянском лесничестве. Его площадь — 1,5 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — обустройство и эксплуатация гостиницы коттеджного типа.
Администрация Сочи потребовала взыскать 2,6 млн руб. задолженности по арендной плате, образовавшейся в период с июня 2021 года по март 2025-го.
Суд, в свою очередь, указал, что земля находится в федеральной собственности. Следовательно, нацпарк, владеющий участком на праве постоянного пользования, не может передавать его в аренду. Из-за того что у ООО «Кандык» нет права на пользование землей, договор аренды является недействительным, отметил кубанский арбитраж.
Решение может быть обжаловано.
«Ъ-Сочи» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края отказал региональному управлению Росимущества в иске о возврате земельного участка площадью 1,6 га в Сочинском национальном парке.