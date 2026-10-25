Суд взыскал с ООО «Кандык» 1,5 млн рублей за использование земли в нацпарке Сочи

Суд, в свою очередь, указал, что земля находится в федеральной собственности. Следовательно, нацпарк, владеющий участком на праве постоянного пользования, не может передавать его в аренду. Из-за того что у ООО «Кандык» нет права на пользование землей, договор аренды является недействительным, отметил кубанский арбитраж.