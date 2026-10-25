РЖД удалось добиться сноса двух объектов на волноотбойной стене в Сочи

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс считает выводы суда по подстанции обоснованными. В отношении ангара, как говорит эксперт, обязанность по сносу возложили на компанию из-за отсутствия доказательств принадлежности объекта предпринимателю. При этом подтверждений того, что ангар построило или использует ООО «Море», нет.