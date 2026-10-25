РЖД удалось добиться сноса двух объектов на волноотбойной стене в Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края обязал ООО «Море» демонтировать лодочный ангар и трансформаторную подстанцию, расположенные на принадлежащей РЖД волноотбойной стене в Сочи. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, в конце 2013 года РЖД передало ООО «Море» в аренду участок волноотбойной стены площадью около 950 кв. м. Он расположен в Адлерском районе Сочи и был предназначен для размещения сборно-разборных павильонов. В январе 2019-го договор расторгли.
В 2022 году суд обязал компанию демонтировать расположенные на волноотбойной стене гриль-бар, кафе, спортзал, столовую, административное здание и гостиницу. Это решение, как следует из материалов нового дела, осталось неисполненным. В нынешнем споре РЖД потребовало убрать лодочный ангар и трансформаторную подстанцию. Их площади — 40 и 9 кв. м соответственно.
Суд установил, что подстанцию построило ООО «Море» в рамках договора технологического присоединения к электросетям РЖД. Довод компании о необходимости объекта для демонтажа остальных строений суд отклонил.
ООО «Море» также утверждало, что ангар принадлежит предпринимателю Алексею Макарову. По информации компании, он заключил договор с муниципальным бюджетным учреждением Сочи «Дирекция по реализации программ». Суд счел, что соглашение не касается участка, на котором расположена волноотбойная стена.
Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс считает выводы суда по подстанции обоснованными. В отношении ангара, как говорит эксперт, обязанность по сносу возложили на компанию из-за отсутствия доказательств принадлежности объекта предпринимателю. При этом подтверждений того, что ангар построило или использует ООО «Море», нет.
При отсутствии документов, подтверждающих законность размещения объектов, решение выглядит обоснованным, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян. Шансы на обжалование она оценивает как умеренные.