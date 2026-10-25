На Ставрополье отменили беспилотную опасность, действовавшую 4,5 часа

Публичных подтверждений того, что в эту ночь беспилотники атаковали Ставрополье или что над краем работала ПВО, в найденных сообщениях нет. Отбой означает прекращение режима предупреждения, но сам по себе не раскрывает причину его введения и не подтверждает факт налета. Губернатор Владимир Владимиров обычно публикует такие сигналы в своем официальном канале и просит жителей следить за сообщениями властей и обращаться за помощью по номеру 112.