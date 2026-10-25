На Ставрополье отменили беспилотную опасность, действовавшую 4,5 часа
В Ставропольском крае утром 25 октября отменили режим беспилотной опасности. Уведомления об отбое жители получили через систему РСЧС с 05:36. Предупреждение об угрозе поступило около 01:00, так что режим действовал примерно четыре часа 36 минут. Сначала сигнал объявили для всего края, а позднее отдельное оповещение получили жители Невинномысска.
Публичных подтверждений того, что в эту ночь беспилотники атаковали Ставрополье или что над краем работала ПВО, в найденных сообщениях нет. Отбой означает прекращение режима предупреждения, но сам по себе не раскрывает причину его введения и не подтверждает факт налета. Губернатор Владимир Владимиров обычно публикует такие сигналы в своем официальном канале и просит жителей следить за сообщениями властей и обращаться за помощью по номеру 112.
Тревога на Ставрополье пришлась на ночь после крупной атаки беспилотников на российские регионы. Минобороны сообщило, что с 20:00 23 октября до 08:00 24 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 616 беспилотников самолетного типа над 22 регионами. В опубликованном перечне Ставропольского края нет.