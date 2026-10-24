ФК «Сочи» переиграл «Текстильщик»
Футбольный клуб «Сочи» в рамках 15-го тура Первой лиги в Иваново одержал победу над местным «Текстильщиком». Игра завершилась со счетом 3:1.
Матч начался в высоком темпе. Команды с начала встречи предложили открытый футбол и к 13-й минуте обменялись забитыми голами. Счёт в этом противостоянии открыл нападающий «Текстильщика» Александр Помалюк, в касание замкнувший выверенную передачу с левого фланга. Однако хозяева лидировали недолго. В одной из ответных атак полузащитник «барсов» Михаил Игнатов ворвался в штрафную площадь и с острого угла нанес неберущийся удар, поразив ближний угол ворот «Текстильщика» – 1:1.
На исходе часа игры Александр Помалюк бил пенальти в ворота южан, но Тимофей Митров отразил удар. В середине второго тайма Михаил Игнатов оформил дубль и вывел свою команду вперед. Вскоре Захар Федоров реализовал пенальти. Этот забитый мяч стал восьмым для Федорова в текущем сезоне. В итоге – победа «Сочи» со счетом 3:1
После 15 матчей сочинцы имеют в активе 32 очка и занимают второе место. В следующем туре в рамках Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 1-го ноября на своем поле против «Урала» из Екатеринбурга. Будущий соперник расположился на шестой строчке в табели о рангах.