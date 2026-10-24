ФК «Сочи» переиграл «Текстильщик»

Матч начался в высоком темпе. Команды с начала встречи предложили открытый футбол и к 13-й минуте обменялись забитыми голами. Счёт в этом противостоянии открыл нападающий «Текстильщика» Александр Помалюк, в касание замкнувший выверенную передачу с левого фланга. Однако хозяева лидировали недолго. В одной из ответных атак полузащитник «барсов» Михаил Игнатов ворвался в штрафную площадь и с острого угла нанес неберущийся удар, поразив ближний угол ворот «Текстильщика» – 1:1.