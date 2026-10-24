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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Кавказ

Главные новости за 24 октября. Кавказ

В Северной Осетии 24 октября с 6:00 установлен режим повышенной готовности для органов управления и экстренных служб, задействованных в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло.
Специалисты Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП) в Дагестане спасли 61-летнего местного жителя, пережившем клиническую смерть 11 раз. Пациент в критическом состоянии был доставлен в модульное приемное отделение учреждения.
Суд в Северной Осетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении одного из участников конфликта со стрельбой во Владикавказе. Ходатайство поддержала прокуратура.
Площадь Дагестана фактически могла увеличиться примерно на 2-3 тыс. кв. км из-за снижения уровня Каспийского моря. Несколько островов, относящихся к республике, соединились с материком и превратились в сухопутные территории.
Более 970 млн руб. алиментов взыскали судебные приставы Ставропольского края с начала года. Для погашения задолженности они обращали взыскание на доходы должников, арестовывали их счета и имущество.