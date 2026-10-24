В Кабардино-Балкарии этой осенью восстановят более 65 га леса
В Кабардино-Балкарии в рамках осеннего лесокультурного сезона планируется провести искусственное лесовосстановление на площади 62,9 га и комбинированное — еще на 2,3 га. Работы должны завершиться до конца осени. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Всего в 2026 году мероприятия по восстановлению лесов в республике охватят более 100 га. Работы проводятся на системной основе: за последние пять лет на землях лесного фонда КБР лесные культуры высадили на площади более 590 га.
Власти отмечают, что восстановление лесов способствует сохранению экосистем и биоразнообразия, а также защите почв от эрозии. Лесные массивы также участвуют в поглощении углекислого газа и поддерживают качество воздуха и воды.