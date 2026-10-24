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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане главой правительства предложили утвердить Магомеда Рамазанова

Глава Дагестана Федор Щукин внес в Народное собрание республики кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Магомеда Рамазанова для согласования на пост главы правительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Администрация главы Республики Дагестан

Согласно статье 85 Конституции Дагестана, парламент должен рассмотреть представленную кандидатуру в течение недели. Обсуждение кандидатуры господина Рамазанова запланировано на сессию Народного собрания 29 октября.
Наталья Белоштейн