В Дагестане главой правительства предложили утвердить Магомеда Рамазанова
Глава Дагестана Федор Щукин внес в Народное собрание республики кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Магомеда Рамазанова для согласования на пост главы правительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Согласно статье 85 Конституции Дагестана, парламент должен рассмотреть представленную кандидатуру в течение недели. Обсуждение кандидатуры господина Рамазанова запланировано на сессию Народного собрания 29 октября.